Loungetoegang KLM niet meer standaard inbegrepen bij business class-ticket

KLM biedt voortaan niet meer al haar business class-passagiers loungetoegang aan. Passagiers die het ‘business light’ tarief boeken mogen minder bagage mee, mogen geen stoel reserveren en zijn op bepaalde routes niet meer welkom in de lounge.

Het ‘business light’ tarief is beschikbaar op de meeste intercontinentale vluchten van KLM. Op routes naar de Verenigde Staten is het product, vanwege de samenwerking met Delta, niet beschikbaar en krijgen alle business-passagiers gratis stoelselectie en loungetoegang. Reizigers die op basis van hun frequent flier status de lounge in mogen worden door de nieuwe regels niet getroffen.

Air France-KLM is de eerste grote luchtvaartgroep die een dergelijk uitgekleed business-product aanbiedt. De Lufthansa groep biedt alle passagiers in haar business class nog wel stoelselectie en loungetoegang aan, ook met een ‘basic’ ticket. British Airways kiest er juist voor om geen onderscheid te maken tussen passagiers in de business class door slechts één soort ticket aan te bieden.