Air India hard op weg een dominante speler te worden

Het is de laatste maanden lastig onder het nieuws over luchtvaart in India uit te komen. Zo waren de eerste drie maanden van dit jaar het meest succesvolle kwartaal uit de Indiase luchtvaartgeschiedenis en is de verwachting dat dit slechts het begin is van een lange periode van groei.

Zo ongeveer de laatste keer dat Indiase luchtvaart in het Nederlandse nieuws kwam was vanwege een Boeing 777 van Jet Airways die 2,5 jaar op Schiphol stond. Dit gebeurde na het faillissement van de luchtvaartmaatschappij in april 2019 waardoor het vliegtuig de luchthaven niet meer kon verlaten. Het vertrek van de Boeing in oktober 2021 lijkt een symbolisch kantelpunt te zijn geweest.

In het qua bevolkingsdichtheid grootste land ter wereld wordt flink ingezet op groei van de lokale luchtvaartindustrie. Zo heeft Air India in januari bij Airbus en Boeing een bestelling geplaatst van in totaal 470 vliegtuigen. Met een waarde van 70 miljard dollar is dit de grootste bestelling ooit in de wereldwijde luchtvaartgeschiedenis. De Indiase commerciële luchtvaart beschikt op dit moment over ongeveer 700 operationele vliegtuigen. Gezien de laatste order betekent dit dat de vloot de komende jaren met meer dan 50% toeneemt.

Dit zal ook nodig zijn om te kunnen voldoen aan de verwachtingen die experts hebben over de groei van de Indiase luchtvaart. Airports Council International gaat ervan uit dat deze markt in 2041 met 339% is gegroeid ten opzichte van 2022. IATA voorspelt dat het op termijn de grootste markt wordt, na China en de Verenigde Staten.

In een interview met ABC India zegt Air India CEO Campbell Wilson: ‘India is een van de top vijf economieën ter wereld en behoort al tot de top vijf luchtvaartmarkten ter wereld. Dat terwijl het land niet bijzonder goed bediend is door eigen luchtvaartmaatschappijen, wat met name geldt voor langeafstandsvluchten naar internationale bestemmingen. Het land heeft in totaal minder dan 50 wide body-vliegtuigen, een fractie vergeleken met landen van een veel kleinere omvang.’

Het land heeft dus een sterk netwerk met andere landen, maar Indiase luchtvaartmaatschappijen maken er zelf amper gebruik van. Zo vliegt Lufthansa 80 keer per week tussen Duitsland en India. De 470 bestelde vliegtuigen moeten het aandeel van Air India op zulke routes gaan vergroten. 400 vliegtuigen zullen worden ingezet op routes in (Zuid-)Azië en de overige 70 naar bestemmingen op andere continenten zoals Noord-Amerika, Europa en Afrika.

Het laatste nieuws is dat Air India op zoek is naar 1.000 piloten om al die nieuwe vliegtuigen te gaan besturen. Eerder gaf het bedrijf al aan op zoek te zijn naar 4.200 nieuwe bemanningsleden voor in de cabine.