Airbus breidt in China uit met ‘lifecycle’ centrum

Airbus, Tarmac Aerosave en de stad Chengdu hebben een Joint Venture opgericht voor het eerste lifecycle service centre voor vliegtuigen in China. De nieuwe faciliteit zal een aantal activiteiten omvatten zoals vliegtuigparkeergelegenheid en opslag, onderhoud, upgrades, conversies, ontmanteling en recyclingdiensten voor verschillende vliegtuigtypen.

In januari 2022 tekenden de betrokken partijen een verklaring waarin de ambitie tot het bouwen van deze faciliteit is bevestigd. Er is sindsdien hard gewerkt om de ambitie te realiseren, want de verwachting is dat aan het einde van dit jaar de opening plaatsvindt.

De nieuwe faciliteit krijgt een oppervlakte van 717.000 vierkante meter met een opslagcapaciteit voor 125 vliegtuigen. 75 procent van de vliegtuigen die in het centrum terechtkomen krijgen zal zodanig vernieuwd worden dat de machines opnieuw operationeel kunnen worden ingezet. De resterende exemplaren worden ontmanteld conform de werkwijze van Tarmac Aerosave, waarbij ongeveer 90 procent van het vliegtuiggewicht wordt hergebruikt. Op dezelfde locatie zal Satair, de dochteronderneming van Airbus, verouderde vliegtuigen aankopen, verhandelen en de gebruikte onderdelen distribueren om de volledige keten in eigen beheer te hebben.

China is een groeimarkt voor vliegtuigbouwers en Airbus is al jaren bezig haar aanwezigheid in het land te vergroten. Eerder kondigde Airbus aan, behalve de A320-familie, ook de A350 in China te gaan bouwen en recentelijk volgde het bericht dat de productiecapaciteit in China wordt verdubbeld. Gelet op het aantal bestellingen doet de Europese vliegtuigbouwer dan ook goede zaken in China.