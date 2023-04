Franse vliegvelden verzoeken vluchten te annuleren

Een aantal Franse vliegvelden heeft luchtvaartmaatschappijen verzocht vluchten voor aankomende maandag te annuleren in verband met aangekondigde stakingen. Werknemers van de luchtverkeersleiding lieten weten op de Dag van de Arbeid het werk neer te leggen. De werkonderbreking begint op zondagavond en gaat door tot dinsdagochtend zes uur.

De Franse luchtvaartautoriteiten verwachten dat de stakingen vooral de operaties op de vliegvelden Paris’ Orly, Charles de Gaulle, Beauvais, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes en Nice gaan beïnvloeden. Het verzoek is op deze vliegvelden 25% tot 33% van de vluchten te annuleren. Daarnaast is de verwachting dat vluchten die Frankrijk alleen overvliegen en dus in een ander land opstijgen en landen, ook last krijgen van de stakingen. Er vertrekken dagelijks meer ongeveer 3.300 vluchten vanuit Frankrijk en rond de 3.700 vluchten overvliegen het land.

De stakingen hangen samen met de plannen van de Franse regering de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Al maandenlang vinden er demonstraties en werkonderbrekingen plaats uit woede over de plannen. Het is dan ook niet de eerste keer dit jaar dat er luchtvaartmaatschappijen gevraagd wordt vluchten te cancelen.

Tijdens de meivakantie zijn bestemmingen in Frankrijk of voorbij Frankrijk populair bij Nederlandse reizigers. In welke mate de stakingen invloed hebben op vluchten van en naar Nederland is op dit moment niet bekend.