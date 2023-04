Problemen Transavia houden aan

Transavia annuleert vandaag en morgen vluchten van en naar Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Het betreft zeven aankomende en zeven vertrekkende vluchten van en naar de Noord-Brabantse luchthaven, stelt een woordvoerder van Transavia bij Eindhovens Dagblad. Het gaat om de bestemmingen Athene, Alicante, Barcelona, Sevilla, Kopenhagen, Faro en Lissabon. Later werd aangevuld dat het eveneens om vluchten naar steden in Frankrijk, Kroatië en Italië ging. Het is niet duidelijk of deze vertrokken van Rotterdam The Hague Airport, al blijkt uit gegevens van Flightradar24 dat gisteren een Transavia-vlucht naar Rome Fiumicino vanaf de Zuid-Hollandse luchthaven geannuleerd was. Circa twee- tot drieduizend reizigers zijn door de annuleringen gedupeerd. De kans bestaat dat op het laatste moment meer reizigers te horen krijgen dat hun vlucht niet doorgaat. Transavia laat weten reizigers voor wie geen vervangende vlucht geregeld kan worden te compenseren.

Tekort Transavia-vliegtuigen houdt aan

Reden voor de late annuleringen is dat de luchtvaartmaatschappij vandaag de dag nog steeds een tekort aan vliegtuigen heeft. Dat heeft onder meer te maken met de geleasete vliegtuigen van de failliete Roemeense prijsvechter Blue Air. Transavia nam een aantal toestellen over, maar veiligheidscertificaten ontbraken. Drie Boeing 737-800’s, registratie PH-HKL, PH-HKM en PH-HKN, staan vandaag de dag nog steeds aan de grond. De PH-HBJ en PH-HBM hebben inmiddels hun rentree in het luchtruim gemaakt. Tevens krijgen vier eigen toestellen langer onderhoud dan aanvankelijk de bedoeling was. Waar op dit moment van het jaar oorspronkelijk 45 machines voor Transavia operaties hadden moeten uitvoeren, zijn dat er momenteel 38. Om de pijn te verzachten begon de luchtvaartmaatschappij met het inzetten van vliegtuigen op wet-lease basis. Het betreft een Airbus A320 van het Duitse Sundair en een Boeing 757-200 van het Spaanse Privilege Style.