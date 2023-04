Start 737 met vrouwen voetbalelftal afgebroken

De voetbalsters van Arsenal zagen afgelopen maandag de start van hun Boeing 737-400 afgebroken worden.

Het team was onderweg vanuit het Duitse Braunschweig naar Londen Stansted. De machine, registratie 9H-MPW, versnelde op baan 26 toen de vliegers halverwege take-off de start afbraken. Daarna werden vlammen uit de motor waargenomen, meldt een ooggetuige aan AV Herald. Beelden die op de sociale media circuleerden zouden dit bevestigen. Vervolgens zou naar verluidt een knal te horen zijn geweest. De 737, die in dienst is van Air Horizont, verliet de startbaan en taxiede veilig richting het platform. Hulpdiensten werden opgetrommeld om de machine te inspecteren. Uiteindelijk moesten de vrouwen van Arsenal het vliegtuig verlaten en een extra nacht doorbrengen in Braunschweig. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 737 in kwestie vandaag de dag nog steeds op de Duitse luchthaven staat. Uiteindelijk zou het gezelschap een dag later veilig terugkeren naar Londen, de thuisstad van Arsenal. Air Horizont Boeing 737-400 (9H-MPW, built 1991) safely rejected its take-off on runway 26 at Braunschweig Airport (EDVE), Germany when flames appeared on its left engine #1. Flight #HAT2771 was carrying Arsenal Women's Soccer team back to Stansted from a CL game at Wolfsburg.… pic.twitter.com/FvF1cnC4x3— JACDEC (@JacdecNew) April 24, 2023

Terug van Champions League-duel