Niet welkom in Boeing 737, wel in Airbus

Een bejaard stel dat met een cello onderweg was vanuit Palm Springs naar Washington, werd bij de tussenstop in Dallas geweigerd in een Boeing 737.

De twee ouderen stapten zonder moeilijkheden met hun muziekinstrument aan boord van een American Airlines-vlucht op weg naar Dallas/Forth Worth International Airport. Toen ze daar geland waren en zich opmaakten voor de tweede vlucht richting Washington kregen ze trammelant. Bij de gate werden ze nog doorgelaten om te boarden. Een medewerker hield hen bij de deur van de 737 even tegen, maar liet hen uiteindelijk wel binnen.

Moeilijkheden met cello

Ze hadden voor hun cello een extra stoel geboekt zoals volgens de voorschriften van American Airlines verplicht is. Op de website van de luchtvaartmaatschappij valt te lezen dat het muziekinstrument niet meer dan 75 kg mag wegen en dat het moet voldoen aan de stoelgrootte op basis van het vliegtuigtype. Als gevolg van dat laatste ontstonden er moeilijkheden. ‘Ons team bekijkt deze specifieke kwestie en zal rechtstreeks contact opnemen met de klant’, zegt een woordvoerder van American Airlines tegenover View from the Wing. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de maatschappij vragen te stellen over de specificaties van het instrument, interpreteerde de medewerker op de luchthaven van Dalles de regels ter plaatse. De desbetreffende cello zou volgens de werknemer niet zijn toegestaan op een 737-vlucht.

Andere vlucht

De medewerker kwam volgens de gedupeerde passagiers ‘aanrennen om hen uit het vliegtuig te halen’. Vervolgens kregen ze de mogelijkheid op een latere vlucht met een Airbus-vliegtuig, het type waarin de cello in kwestie wel in meegenomen mag worden, alsnog naar Washington af te reizen, óf het instrument in te checken. Omdat de volgende American Airlines-vlucht pas zes uur later zou vertrekken, besloot het stel te kiezen voor de laatste optie. Het ticket van de cello zou naar verluidt door American Airlines in eerste instantie niet zijn terugbetaald, maar nadat dit voorval in de publiciteit kwam, werd alsnog 100 dollar (omgerekend zo’n negentig euro) per persoon uitgekeerd.