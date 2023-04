Russische tennisster geweigerd op LOT-vlucht

De Russische tennisster Vitalia Diatchenko is geweigerd op een LOT Polish Airlines-vlucht vanuit het Egyptische Cairo naar Warschau.

Ze was onderweg naar Corsica om deel te nemen aan een tenniskampioenschap. Op de luchthaven Cairo werd ze echter tegenhouden voordat ze aan boord kon stappen. Ze zou naar verluidt niet geïnformeerd zijn dat ze wegens haar Russische paspoort niet mee zou vliegen. Nadat ze geweigerd was mocht de tennisster de luchthaven van Cairo evenmin verlaten. Op een Instagram-post zou Diatchenko geschreven hebben dat ze achttien uur zonder eten en drinken moest overleven. De sportster beweert dat ze op een bank moest slapen.

Niet te spreken over weigering

Dat LOT Polish Airlines de tennisster niet toeliet heeft te maken met de verordening van 13 maart 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken van Polen, stelt de luchtvaartmaatschappij tegenover Express Sport. Daarin staat een tijdelijke opschorting van het grensverkeer aan bepaalde grensovergangen van burgers met de Russische nationaliteit (Staatsblad 2020, punt 435). Meer landen hebben sancties aan Rusland opgelegd, maar dan wegens de vergelding op de oorlog in Oekraïne. Hoewel de tennisster over steunbrieven van haar vader die in Oekraïne geboren is beschikte, werd ze niet toegelaten. ‘Helpt het echt om de situatie voor vrede te verbeteren? Vandaag werd mij geweigerd naar een toernooi op Corsica te vliegen door LOT Polish Airlines, van Caïro – Warschau – Nice, omdat ik in het bezit ben van een Russisch paspoort. Luchtvaartmaatschappijen staan plotseling geen enkele Rus toe met LOT Polish Airlines te vliegen!’, uitte Diatchenko haar ongenoegen op het social mediakanaal waarbij ze stelde zich als een ‘derderangsburger’ behandeld te voelen.

Tennisster mist toernooi

Doordat de Russische niet welkom was aan boord kon ze uiteindelijk niet meedoen aan de kampioenschappen. Er was geen andere route om naar het Franse eiland te reizen dan via Warschau. ‘Uiteindelijk moet ik me terugtrekken en de enige optie is naar huis terugkeren en een ander evenement missen vanwege deze situatie. Als professioneel atleet die zonder vlag speelt en geen enkel land vertegenwoordigt, gewoon probeert verder te gaan met het leven en een carrière te volgen waarvan ik mijn hele leven heb gehouden, is dit eerlijk tegenover atleten die geen enkele band hebben met een deel van de ongelukkige situatie?’, vroeg ze zich in het bericht af.