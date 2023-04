‘Tijd van D66 als redelijk alternatief ver achter ons’ | Column

Al ruim twee jaar lijkt D66 elke mogelijkheid aan te grijpen om de KLM te kortwieken. Zoals covid, staatsagent, krimp Schiphol en toeslagen voor duurzaamheid, die vervolgens niet worden bestemd voor duurzame luchtvaart.

Tot nu toe gelukkig zonder succes. Wie zich afvraagt waar die kennelijk onstuitbare drang vandaan komt vindt het antwoord in het laatste nummer van Op de Bok, het ledenblad van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Interview

Daarin staat een interessant interview met de fractiespecialist luchtvaart van D66. De visie deugt: ‘(…) ook in de toekomst hebben we luchtvaart nodig, maar dan wel schoon.’

Volkomen mee eens. Hoe je daar komt is, voor wie een feitelijke analyse maakt, niet ingewikkeld. Helaas neemt de specialist gewoon kritiekloos de beeldvorming van de actiegroepen over: ‘De uitstoot van de luchtvaart is enorm en wordt naar rato alleen maar groter omdat andere sectoren wel een verduurzamingsslag maken.’

Energiezuinig

De kwalificatie ‘enorm’ is wat overtrokken voor een bijdrage van 2 tot 3 procent en dat luchtvaart tot nu toe niets heeft gedaan is feitelijk onjuist. Luchtvaart is inmiddels zelfs zo energiezuinig dat bijna overal waar nu wordt gevlogen dat minder energie kost dan de alternatieven. Zoals passagiersschepen voor de lange afstanden en hogesnelheidstreinen of auto’s voor de kortere. Dat ook luchtvaart een energietransitie moet ondergaan staat buiten kijf, maar laten we ons daar dan ook op richten.

Dichtbevolkt

De D66-specialist blijft er echter bij dat we, los daarvan, luchtvaart speciaal in Nederland moeten aanpakken: ‘We wonen immers in een dichtbevolkt land waar geluid en uitstoot zwaar wegen.’ Zeker, Nederland is het dichtsbevolkte land van Europa, op Malta na. Maar de stedelijke omgeving van Schiphol, de Randstad, is vergeleken met de omgeving van bijna alle andere grote luchthavens juist dunbevolkt. Dat er toch meer hinder wordt ervaren dan rond andere grote vliegvelden vraagt om analyse, niet om krimp op basis van die aantoonbaar onjuiste beeldvorming.

Redelijk alternatief

Kortom, kennelijk is beeldvorming allesbepalend geworden voor D66, niet in de laatste plaats wat betreft het eigen imago. Kijk eens hoe flink wij luchtvaart aanpakken, wij moeten dus wel heel milieubewust zijn. De tijd dat D66 zich profileerde als redelijk alternatief ligt ver achter ons.

Benno Baksteen is voormalig piloot en Nederlands vakbondsbestuurder. Hij was voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en schrijft regelmatig over luchtvaart op zijn blog notthebigbadwolf.com.