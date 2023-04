‘Mogelijk hinder TUI op Schiphol tijdens zomer’

Zowel tijdens de mei- als de zomervakantie wordt op Schiphol drukte verwacht. De personeelstekorten bij Swissport, de bagageafhandelaar van TUI, zouden mogelijk de kop op kunnen steken.

Vorige zomervakantie bleek dat bij bedrijven die bagage afhandelen personeelstekorten heersten. Reizigers van Transavia liepen bijvoorbeeld forse vertraging op doordat bagage later geladen werd door een gebrek aan personeel bij Viggo. Bij aankomst moesten zij noodgedwongen lang in de aankomsthal wachten alvorens hun bagage op de band verscheen. Bij Swissport is dat niet anders. Afgelopen tijd zijn op Schiphol bij meerdere functies pogingen gedaan personeel aan te trekken. De luchthaven organiseerde bijvoorbeeld een banenmarkt.

Tekort bij Swissport

Oók het afhandelingsbedrijf van TUI zat niet stil. ‘We denken dat we goed zijn voorbereid maar hebben vooral voor de zomervakantie nog wel zorgen. Nederland heeft een krappe arbeidsmarkt. We zien bijvoorbeeld veel job hopping. Of dat sollicitanten niet komen opdagen tijdens hun sollicitatiegesprek of stoppen tijdens de inwerkperiode omdat ze elders een beter aanbod krijgen’, aldus een woordvoerder van Swissport vanuit Zwitserland bij De Volkskrant. Bij het bedrijf blijkt dat zij in tegenstelling tot andere afhandelaars veel moeite heeft met het aantrekken van nieuw personeel. Onder meer over het uurloon zijn (potentiële) medewerkers niet te spreken. Medewerkers van Swissport dreigen dan ook met stakingen. Tevens wil Schiphol één afhandelaar isoleren wanneer het bedrijf de operaties belemmert.

Mogelijke opties

Ondanks dat zal dat volgens de zegsman, die bevestigt dat Swissport nog ‘uitdagingen’ te wachten staan, niet zorgen voor grote problemen bij TUI. Hij geeft aan dat personeel uit onder meer Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Zuid-Afrika ingevlogen kan worden om bij te springen. Zij moeten echter wel een veiligheidsscreening van enkele weken ondergaan. Mocht dit niet haar vruchten afwerpen, dan zouden TUI-reizigers alsnog hinder kunnen gaan ondervinden. Mogelijk vertrekken vliegtuigen later dan de oorspronkelijke vertrektijd.