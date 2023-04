Ryanair schrapt vluchten naar Nederland

Niet alleen Transavia, ook Ryanair schrapt dit weekend meerdere vluchten van en naar Nederland. Zondag en maandag komen de vluchten van Eindhoven naar Reus, Marseille en Ibiza te vervallen, meldt omroep Brabant.

Waarom Ryanair de vluchten schrapt is onbekend. Ook aan Eindhoven Airport is geen verklaring gegeven voor de annuleringen. Wanneer een luchtvaartmaatschappij een vlucht minder dan twee weken voor vertrek annuleert, is die verplicht compensatie uit te betalen. Op vluchten tot 1500 kilometer is die vastgesteld op 250 euro.

Ook Transavia annuleert in de meivakantie vluchten vanaf diverse Nederlandse luchthavens. De maatschappij kampt met een tekort aan vliegtuigen waardoor niet alle vluchten kunnen worden uitgevoerd. Waar Transavia regelmatig toestellen van moederbedrijf KLM kan inzetten is dit momenteel niet mogelijk. Aangezien een aanzienlijk deel van de Embraer 195-E2’s van KLM aan de grond staat beschikt het bedrijf niet over de nodige extra capaciteit om Transavia uit de brand te helpen.