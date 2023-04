Unicum Transavia: ‘Echt een perfecte storm’

De problemen bij Transavia door het vliegtuigtekort stapelen zich op. Joris Melkert, luchtvaartexpert aan de TU Delft, ziet zoiets zelden voorkomen.

Transavia heeft normaal gesproken in deze periode 45 vliegtuigen in dienst. Echter, zeven daarvan zijn momenteel niet inzetbaar. Drie van de vijf die geleend zijn van de failliete Roemeense prijsvechter Blue Air moeten wegens het ontbreken van veiligheidscertificaten noodgedwongen aan de grond blijven staan. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij niet beschikken over vier eigen toestellen. Het onderhoud van die machines duurt langer dan gepland.

Vluchtuitval bij Transavia

De gevolgen voor de operaties waren afgelopen maand reeds zichtbaar. Afgelopen maand moest Transavia een deel van haar vluchten annuleren met als gevolg hinder voor duizenden reizigers. Momenteel is de meivakantie van start gegaan, een periode waarin óók dit jaar veel Nederlanders op vakantie gaan. Door de tekorten waarschuwt de airline dan ook voor last minute annuleringen met alle gevolgen van dien. ‘Het is een unicum, dit is echt een perfecte storm. Als er al één vliegtuig één dag uitvalt, stel je bijna 1.100 mensen teleur. Een enkel toestel vliegt namelijk zes vluchten op een dag, drie keer heen en drie keer terug. Het is echt een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden’, licht Melkert toe tegenover BNR Nieuwsradio die erop doelt dat vliegtuigen vroeg in de ochtend voor hun eerste vlucht vertrekken en ’s avonds na hun laatste dienst terugkeren op een Nederlandse luchthaven.

Inzet leasevliegtuigen

Om enigszins de tekorten te compenseren, is Transavia sinds deze week begonnen met het inzetten van een Airbus A320 van het Duitse Sundair en een Boeing 757-200 van het Spaanse Privilege Style. De luchtvaartmaatschappij moet deze machines wel inzetten, al had Transavia gedurende normale omstandigheden daarop geen beroep hoeven te doen. ‘Normaal gesproken zit er altijd wel wat reserve in zo’n vloot, maar je hebt nu te maken met het feit dat het extra druk is vanwege de meivakantie’, vult Melkert aan.