Scepsis rond schadevergoeding geluidsoverlast

Omwonenden van Schiphol die in de periode 2018-2019 geluidsoverlast hebben ervaren kunnen nu een schadevergoeding aanvragen. De Inspectie Leefomgeving en Transport greep destijds niet in toen de normen overschreden werden. Ter compensatie kunnen inwoners van de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen tot en met eind juli een aanvraag doen.

Mensen die tussen november 2017 en oktober 2019 bij een handhavingspunt rond Schiphol woonden waar de grenswaarde voor geluid is overschreden, komen in aanmerking voor compensatie. Het besluit kan rekenen op gematigd enthousiasme. ‘Alleen 2018 en 2019 worden gecompenseerd, dat zijn ruim 3000 mensen in Uithoorn, iets van 1600 in Aalsmeer en nog een aantal in andere gemeentes, maar dat zijn er niet zoveel. Hier is de meeste overlast geweest’, zegt PvdA-raadslid Els Gasseling uit Uithoorn bij NPO Radio 1.

‘We zouden liever minder hinder hebben natuurlijk, maar kennelijk is het bedorven woongenot in geld uit te drukken, dus laat maar komen dan’, vertelt Gasseling. ‘Dan zien we wel wat ervan komt.’

Gek en ondoorzichtig

Gasseling ziet nog wel problemen in de afhandeling van de schadeclaims. Volgens het raadslid weten veel mensen niet dat ze bij een handhavingspunt wonen: ‘Dan moet je wel een beetje op de hoogte van dat Schiphol-beleid zijn.’ Ook begrijpt ze dat mensen de harde eis bij een handhavingspunt te moeten wonen oneerlijk vinden: ‘Mensen krijgen een brief, als je een brief krijgt, kom je in aanmerking. Sommige mensen zullen dat als onrechtvaardig beoordelen, want ze hebben er wel last van. Die wonen alleen niet bij een handhavingspunt wat overschreden is.’

De hoogte van de bedragen waaraan men moet denken bij een schadevergoeding loopt nogal uiteen. Het betreft geldbedragen tussen de 50 tot 2200 euro. Hoeveel een gedupeerde ontvangt hangt grotendeels af van de WOZ-waarde van de woning. Immers, woongenoot wordt ook voor zaken als belasting gekoppeld aan de waarde van de woning. Gasseling vindt het gek dat de WOZ-waarde meespeelt. De geluidsoverlast blijft volgens haar immers hetzelfde. Verder worden ook nog de mate waarin de normen zijn overschreden en de locatie meegenomen in de berekening. ‘Het is een ingewikkelde berekening, want er wordt ook nog gekeken op hoeveel overlast je had kunnen rekenen. Dat is echt ondoorzichtig’, aldus de PvdA’er.