Dieven stelen sigaretten van douane op Zaventem

Afgelopen week sloegen dieven op de Belgische luchthaven Zaventem hun slag. Eerder in beslag genomen goederen werden daar ontvreemd uit een gebouw van Brucargo, waaronder grote aantallen sloffen sigaretten. Hoeveel er gestolen is, is nog niet duidelijk.

Vorige week maakten dieven in beslag genomen goederen buit uit een gebouw van Brucargo, meldt de VRT. Vermoedelijk gingen de dieven aan de haal met een deel van de in beslag genomen sloffen sigaretten. Over de hoeveelheid gestolen goederen en de waarde die dit vertegenwoordigt zijn nog geen uitspraken gedaan. Het parket bevestigde wel bij Het Laatste Nieuws (HNL) dat de feiten zich voordeden in gebouw 706 op de luchthaven in Zaventem. Opmerkelijk is dat het betrokken gebouw beveiligd is en naar verluidt alleen toegankelijk is met een badge van de luchthaven. Wie de diefstal gepleegd heeft, is vooralsnog onduidelijk.

