Dode bij ongeluk zweefvliegtuig op Terlet

Zondagochtend is een 57-jarige vrouw om het leven gekomen bij een ongeluk met een zweefvliegtuig op vliegveld Terlet, bij Arnhem.

De vrouw vloog in haar eentje in het vliegtuig toen zij in de bomen terecht kwam en verongelukte. Een traumahelikopter, die snel ter plaatse was, kon niets meer betekenen voor de pilote, die ter plekke overleed.

Wat het ongeluk precies heeft veroorzaakt wordt onderzocht door de onderzoeksraad voor veiligheid. Vorig jaar gebeurde er ook een ongeluk met een zweefvliegtuig op Terlet. Toen stortte het vliegtuig kort na de start neer. De 69-jarige vlieger overleefde het ongeluk niet.