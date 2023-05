Weer miljardendeal voor Lockheed’s F-35

Het Pentagon heeft 7,8 miljard dollar vrijgemaakt voor de bouw van 126 extra F-35 Lightning II gevechtsvliegtuigen.

Voor deze miljarden gaat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin 89 F-35A-, 27 F-35B- en vijftien F-35C-toestelen leveren die niet alleen door de VS maar ook door enkele andere bondgenoten afgenomen worden. De U.S Air Force kan 43 F-35A’s tegemoet zien, Finland acht, Italië zeven, Nederland zes, Polen, Japan en België elk vier en Denemarken drie.

Van het type F-35B zullen 26 toestellen geleverd worden. Deze zullen gaan vliegen voor het U.S. Marine Corps (vijftien), Engeland (zeven), Italië (twee) en Japan (twee). Voor operaties vanaf vliegdekschepen worden negentien F-35C’s geproduceerd, voor de U.S. Navy drie en het U.S. Marine Corps zes.

Eind vorig jaar kreeg Lockheed Martin al opdracht 118 extra F-35 Lightning II-toestellen te bouwen. Deze vliegtuigen zijn ook bestemd voor de U.S. Air Force, het Marine Corps, de Navy en bondgenoten die van de exportcommissie van de Amerikaanse Senaat een verkoopvergunning kregen, waaronder ook Nederland.

Duizendste F-35 aanstaande

Door de wereldwijde geopolitieke spanningen en de stijgende defensiebudgetten die daarbij komen kijken, stijgt ook de vraag naar F-35’s. In 2022 leverde Lockheed 141 F-35’s van verschillende types. Dit lag met zeven stuks net onder het geplande aantal. Toch zijn er inmiddels al 894 toestellen geleverd. De 900ste F35 wordt, als de vluchtbeperkingen ten einde komen, ergens in de komende weken geleverd. Ook is men inmiddels begonnen met de bouw van het duizendste toestel.

Het F-35-programma is dan ook immens. Om voor zeventien landen vliegtuigen te produceren en te opereren zijn nu al zo’n 1.870 piloten en 13.500 onderhoudstechnici opgeleid. De F-35-vloot heeft inmiddels meer dan 602.000 cumulatieve vlieguren gemaakt.