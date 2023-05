Nieuwe Turkse gevechtsdrones in aantocht

Het Turkse defensiebedrijf Baykar heeft aangekondigd volgend jaar met de productie van een nieuw onbemand gevechtsvliegtuig te beginnen. Deze vijftien meter lange drone met straalmotor is ontworpen om uiterst autonoom deel te nemen aan de strijd. Het toestel zou geschikt zijn om zowel lucht- als grondmissies uit te voeren.

Selçuk Bayraktar, die het ontwerpproces van de drone leidde, zegt dat het een geheel nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van gevechtsdrones inluidt. Ook laat het volgens hem zien dat Turkije deel uitmaakt van de eliteclub van landen die geavanceerde drones produceren voor militair gebruik.

Baykar staat al bekend om zijn lichte TB-2 die naar verschillende landen is geëxporteerd. De nieuwe Kızılelma-drone, die snel en wendbaar is en tijdens gecombineerde operaties in tandem kan werken met straaljagers, zal naast de TB-2 geproduceerd worden. Baykar is van plan hier volgend jaar in kleine hoeveelheden mee te beginnen. In datzelfde jaar plant de Turkse marine de oplevering van een amfibisch aanvalsschip waar vanaf deze drones ingezet kunnen worden. Net als de drones wekt ook dit vaartuig de belangstelling van internationale kopers. Het lijkt de Turkse defensie-industrie in deze tijd van toenemende militaire uitgaven dan ook voor de wind te gaan.

Oekraïne

Het nieuws dat volgend jaar begonnen wordt met de productie van een nieuwe Baykar-drone is goed nieuws voor Oekraïne. Dat land zette in het afgelopen jaar de Turkse drones veelvuldig met succes in tegen Russische troepen. In de toekomst zullen ook in Oekraïne Baykar-drones worden geproduceerd. Volgens de CEO van het bedrijf wordt over twee jaar een fabriek in Oekraïne opgeleverd.