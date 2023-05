Luftwaffe onderschept Boeing van Transavia

Eurofighter Typhoon-gevechtsvliegtuigen van de Duitse Luftwaffe onderschepten gisterenmiddag een passagiersvliegtuig van Transavia dat onderweg was naar Schiphol. Volgens de Luftwaffe was er geen contact tussen het toestel en de verkeersleiding.

Twee Eurofighters braken gisteren boven Hannover door de geluidsbarrière om de achtervolging in te zetten richting het verdachte vliegtuig teneinde na te gaan of er sprake was van een ongewenste situatie, zoals een kaping. Ook Nederlandse F-16’s stonden klaar om op te stijgen om het toestel over te nemen. Zij hoefden echter niet in actie te komen. Boven Münster werd het radiocontact hersteld toen de piloten van de Boeing 737 zagen dat er twee Duitse Eurofighters naast hen vlogen.

Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) meldt dat het al boven Duitsland duidelijk werd dat actie van hun kant niet meer nodig was. De F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht stegen nog wel op uit voorzorg. Nadat de Luftwaffe aan hun Nederlandse collega’s had gemeld dat het om een vals alarm ging maakten die er een oefenvlucht van.

De Transavia-737 landde veilig op Schiphol. Een woordvoerder van de airline meldt dat de radio per abuis uitstond.

Tweede keer in drie weken

Een dergelijk incident deed zich onlangs al eerder voor. Op 10 april moest de Oostenrijkse luchtmacht uitvliegen voor een vergelijkbaar geval. Toen betrof het een El Al-Boeing 777 die vanaf Schiphol op weg was naar Tel Aviv. Boven Oostenrijk kreeg de luchtverkeersleiding geen contact met de machine. Gelukkig werd ook toen de radioverbinding hersteld nadat de bemanning opmerkte dat hun toestel geflankeerd werd door gevechtsvliegtuigen.