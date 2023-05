Meer vrouwen in Iraans parlement dan piloot

Luchtvaartmaatschappijen proberen al enkele jaren actief vrouwen als vlieger te werven. Dit streven blijkt echter nog maar weinig vruchten af te werpen.

Aan de hand van de vraag waar het aandeel van vrouwen hoger is, in het Iraanse parlement of in de cockpits van commerciële luchtvaartmaatschappijen, zullen de meeste mensen uitgaan van de eerste optie. Niets blijkt echter minder waar. Met slechts 5,9 procent van de afgevaardigden in het parlement van de islamitische republiek Iran, zijn vrouwen daar absoluut in de minderheid. Toch is een vrouw als piloot nóg zeldzamer met slechts 4,0 procent in het totale pilotenbestand, getuige de laatste cijfers van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

Het aandeel vrouwelijke piloten nam wel toe in de vijf jaar voorafgaand aan het laatste onderzoek. In 2016 betrof het nog 3,6 procent. Toch blijft het aandeel, wereldwijd erg laag, uitgebreide campagnes van luchtvaartmaatschappijen om vrouwen te overtuigen voor het vliegersvak te kiezen ten spijt. Relatief gezien heeft Afrika met 5,2 procent het grootste aantal vrouwen in de cockpit. In Noord-Amerika is dat 4,6 procent en in Europa 4,2 procent. Het Midden-Oosten heeft een aandeel vrouwelijke piloten van 3,1 procent, Azië van 2,7 procent en Latijns-Amerika van 1,6 procent. Het land met de meeste vrouwelijke piloten is India met een aandeel van ruim twaalf procent.