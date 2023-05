Eindhoven Airport veel vertrouwen in zomerdrukte

Eindhoven Airport verwacht deze zomer geen ellenlange wachtrijen en reizigers die hun vlucht missen door drukke situaties in de terminal. Ook start de luchthaven met een proef die het beveiligingsproces sneller maakt.

Personeelstekorten bij de security vormen een probleem dat helemaal is opgelost, aldus Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport. Beveiligingsbedrijf G4S wist de afgelopen tijd tientallen nieuwe werknemers te werven. Momenteel zijn er daarom 150 beveiligers inzetbaar, volgens de luchthavendirecteur vijftig meer dan vorig jaar. De lange rijen bij de security van vorige zomer zijn daarmee ten einde, al zal het voorkomen dat er ‘af en toe nog een rijtje wachtenden’ staat.

De beveiligingspoortjes waren vorig jaar het grootste knelpunt volgens de luchthaven. Daarom start Eindhoven Airport over enkele weken met een nieuwe fast track-proef. Bij deze pilot kunnen reizigers vanaf 72 uur voor vertrek online een tijdslot reserveren bij de security. De passagiers lopen dan ruim van tevoren door en hoeven niet aan te sluiten in de rij. Als de proef succesvol blijkt, gaat de luchthaven er mee door. De beveiliging van Schiphol is al met een dergelijk systeem uitgerust.

Uitbreiding

Eindhoven Airport is zoals eerder gemeld door UpintheSky weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. De passagierscijfers zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Ook verwacht de luchthaven pieken van 24.000 passagiers per dag in juli en augustus. ‘Dat is het maximum voor ons’, aldus Hellemons. Ondertussen is het vliegveld haar parkeergelegenheden fors aan het uitbreiden. Zo komt er een nieuwe parkeergarage naast de terminal met plek voor 400 auto’s en hoopt het bedrijf nog een nieuwe parking in gebruik te nemen in 2025. Tot slot ziet de directeur graag een uitbreiding van de busdienstregeling tussen de luchthaven en Eindhoven Centraal, maar daar is voorlopig nog geen sprake van.