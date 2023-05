Maatschappij vraagt faillissement aan ‘door motoren Airbus A320’

Go First, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van India, heeft faillissement aangevraagd. De maatschappij annuleert per 1 mei al haar vluchten.

Het bedrijf legt de schuld van haar financiële problemen bij motorfabrikant Pratt & Whitney. Go First stelt dat het al langere tijd de helft van haar Airbus A320neo’s aan de grond houdt vanwege problemen met de motoren. Daarnaast wilde Pratt & Whitney geen leasemotoren leveren, wat volgens Go First heeft geleid tot het aankomende faillissement. Het bedrijf onderneemt juridische stappen tegen Pratt & Whitney, meldt Reuters.

Ook voor de problemen met de A320neo’s noteerde Go First forse verliezen. De strenge reisrestricties, die in India relatief lang van kracht waren, hebben de inkomsten van het bedrijf enkele jaren gedrukt.

Go First, in 2005 opgericht onder de naam Go Air, beschikt over een vloot van iets meer dan vijftig Airbus A320’s en A320neo’s. Daarnaast heeft de maatschappij nog negentig A320neo’s in bestelling staan.