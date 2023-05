Ook in buitenland problemen door vliegtuigtekorten

Transavia is niet de enige luchtvaartmaatschappij die kampt met vlootproblemen. Wereldwijd is er een groot tekort aan vliegtuigen.

Inmiddels is duidelijk dat Transavia de komende weken ook nog tientallen vluchten moet schrappen wegens een tekort aan vliegtuigen. De maatschappij is alleen niet de enige die kampt met dit soort problemen. Volgens Rico Luman, econoom Transport en Logistiek bij ING Research, hebben meerdere airlines hier last van. Volgens hem beschikken onder meer Ryanair, United en Lufthansa over onvoldoende machines om alle vluchten nog te kunnen aanbieden. Ryanair schrapte afgelopen week vluchten vanaf Eindhoven Airport, al is het niet precies duidelijk of dit ook komt door vlootproblemen of door stakingen bij de Franse luchtverkeersleiding.

Het probleem bij Transavia ontstond onder andere door de in dienst treding van vijf geleasede machines. De ex-Blue Air Boeing 737’s kampten met ‘problemen met papierwerk’ waardoor ze noodgedwongen aan de grond moesten blijven. Twee van de toestellen, de PH-HBJ en PH-HBM, hebben inmiddels hun rentree in het luchtruim gemaakt.

Verder kan de luchtvaartmaatschappij niet beschikken over vijf van de eigen toestellen. Eén 737 staat in onderhoud en moet langer wachten op onderdelen. Drie andere vliegtuigen zijn geraakt door grondvoertuigen, een vijfde staat in onderhoud vanwege een blikseminslag. De problemen bij Transavia hadden alleen afgelopen week al gevolgen voor 15.000 passagiers. Om toch zoveel mogelijk vluchten te kunnen uitvoeren is de geplaagde maatschappij begonnen met het wet-leasen van zowel een Airbus A320 als een Boeing 757.