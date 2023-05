VS staan niet-gevaccineerde reizigers weer toe

De Verenigde Staten heffen een van de laatste coronareisbeperkingen binnenkort op. De vaccinatie-eis gold bijna anderhalf jaar.

Behalve buitenlandse reizigers hoeven werknemers van de federale overheid niet meer gevaccineerd te zijn. De beperking wordt vanaf donderdag 11 mei opgeheven. Het was sinds juni vorig jaar al wel makkelijker naar de VS te reizen omdat reizigers geen negatieve test meer hoefden te laten zien.

De vaccinatie-eis gold sinds november 2021 voor alle reizigers die het land betraden. Het maakte de reis vanuit Nederland naar de VS weliswaar mogelijk, maar niet veel makkelijker. In Nederland ben je namelijk ‘volledig’ gevaccineerd als je het coronavirus hebt gehad en daarna één prik hebt gehaald. In de VS zit dat anders: ‘Eén prik van Pfizer of Moderna (en dus hersteld van het coronavirus, red.) is niet voldoende om toegang te krijgen tot de VS’, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu de beperking wordt opgeheven is dit niet meer van toepassing.

Wegens het coronavirus besloot de VS anderhalf jaar eerder de grenzen te sluiten waardoor het vrijwel onmogelijk was naar het land te vliegen. KLM vliegt inmiddels weer op twaalf verschillende Amerikaanse bestemmingen.