Air Moldova legt operaties per direct stil

Het ging al enige tijd niet goed met de Air Moldova door financiële problemen. De luchtvaartmaatschappij stopt nu per direct met vliegen.

Air Moldova vroeg dinsdag 2 mei faillissementsbescherming aan bij de rechtbank. Het bedrijf heeft al haar vluchten voor onbepaalde tijd geannuleerd. De Moldavische luchtvaartautoriteit had eerder al ‘herhaaldelijk geklaagd over de ernstige financiële problemen bij de airline’. Ondanks meerdere waarschuwingen gebeurde er niets.

In november werd Air Moldova ook al verzocht om een herstructureringsplan op te stellen, wat het bedrijf volgens de luchtvaartautoriteit niet naar behoren deed. De maatschappij hoopt dat de rechtbank instemt met een versnelde herstructurering zodat zij kan blijven bestaan. Mocht de rechtbank een herstructurering goedkeuren, dan stelt de procedure belanghebbenden in staat om in Air Moldova te investeren. Volgens bronnen zijn investeerders bereid ruim 45 miljoen euro in de airline te steken.

Vloot

In april moest de maatschappij haar vluchtuitvoering als gevolg van de financiële problemen ook al voor enkele dagen staken. De reguliere routes van Air Moldova werden al enkele maanden met ingehuurde Boeing 737’s bediend. Het bedrijf beschikte over vier eigen vliegtuigen, een Airbus A319, een A320 en twee A321’s. Van deze vliegtuigen zouden enkele inmiddels de vloot hebben verlaten. De overige toestellen staan met technische problemen aan de grond.