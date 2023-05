Lancaster gerepareerd: herdenkingsvlucht gaat door

Het onderhoudsteam van de Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) heeft de Lancaster afgelopen nacht gerepareerd. De herdenkingsvlucht gaat door, weliswaar met iets vertraging.

Woensdag meldde Neil Whitehead, Lancaster-piloot, dat de jaarlijkse herdenkingsvlucht boven België en Nederland werd geannuleerd vanwege technische problemen. ‘De veiligheid van de bemanning en de integriteit van het Lancaster-toestel moet voorop staan. De Britse luchtmacht neemt geen enkel risico’, aldus de vlieger.

Het onderhoudsteam heeft ‘s nachts nog doorgewerkt om de bommenwerper te repareren, met succes. De BBMF meldde donderdagochtend dat de vlucht toch door kan gaan. Het vliegschema is dit jaar in tegenstelling tot andere jaren in elk geval anders. Sommige locaties, zoals het Short Stirling-monument nabij het Overijsselse Markelo, worden overgeslagen. Tevens is gekozen voor een One Pass FlyPast boven alle crash-locaties en maakt het vliegtuig geen tussenstop op vliegbasis Gilze-Rijen. De Lancaster vertrekt naar verwachting een uur later dan oorspronkelijk gepland vanuit Engeland. Het schema voor de herdenkingsvlucht, inclusief vertraging, is als volgt:

België

12.58 uur Knokke

13.11 uur Velzeke

13.13 uur Lierde

13.18 uur Rebecq

13.29 uur Heverlee

13.41 uur Sanicole

13.48 uur Mol

13.51 uur Gierle

13.53 uur Heihuizen

13.58 uur Ekeren

Nederland

14.10 uur Gilze-Rijen

14.26 uur Elst (Tabaksweg)

14.36 uur Hal

14.40 uur Bathmen

14.41 uur Den Ham

14.49 uur Sibculo

14.54 uur Alteveer

15.06 uur Eelderwolde

15.22 uur Harlingen

15.33 uur Texel

15.41 uur Nieuwe Niedorp

15.44 uur Bergen