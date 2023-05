Herdenkingsvlucht boven Nederland en België geannuleerd

Normaal voert een Lancaster-bommenwerper van de Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) op 4 mei een herdenkingsvlucht boven Nederland en België uit. Dit jaar gaat dat helaas niet door.

Net als voorgaande jaren, zou de Lancaster in het kader van de nationale Dodenherdenking over locaties vliegen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geallieerde bommenwerpers zijn verongelukt. Door technische problemen kan de Lancaster de vlucht niet uitvoeren. ‘De veiligheid van de bemanning en de integriteit van het Lancaster-toestel moet voorop staan. De Britse luchtmacht neemt geen enkel risico’, aldus Neil Whitehead, piloot op de bommenwerper. Het vliegschema voor dit jaar zou in tegenstelling tot andere jaren in elk geval anders zijn.

In verband met de kroning van Koning Charles III op 7 mei in Londen, was de route van de herdenkingsvlucht korter dan normaal omdat de Lancaster in Londen een koninklijke fly by zou verzorgen. Sommige locaties, zoals het Short Stirling-monument nabij het Overijsselse Markelo, zouden worden overgeslagen. Tevens was gekozen voor een One Pass FlyPast boven alle crash-locaties en zou het vliegtuig geen tussenstop maken op vliegbasis Gilze-Rijen. Verschillende media meldden dat ter vervanging een Dakota klaarstond, maar of deze nu wordt ingezet is vooralsnog onduidelijk.

In 2019 werd de herdenkingsvlucht ook al eens geannuleerd. Toen stond de Lancaster langer aan de grond wegens uitgelopen onderhoud.