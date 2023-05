Zelensky met PH-GOV naar Nederland

Volodimir Zelensky is woensdag om 22:00 uur met de PH-GOV gearriveerd op Schiphol. Eerder die dag vloog de Oekraïense president nog met het toestel van Polen naar Finland.

De Oekraïense overheid beschikt zelf over twee vliegtuigen, een Airbus A319 en een Antonov An-148. De toestellen werden tot begin vorig jaar regelmatig gebruikt, maar zijn sindsdien minder actief.

Naast de eigen vliegtuigen zet Oekraïne sinds kort ook een Boeing 737-800 in van SkyUp Airlines. Het toestel, dat is uitgerust met een standaard cabine, kan plaats bieden aan 189 passagiers, maar is minder geschikt als werkplek. De maatschappij voert de vluchten uit vanuit de Poolse stad Rzeszów, nabij de grens bij de stad Lviv. De Poolse stad fungeert al langer als toegangspoort tot Oekraïne, aangezien het te onveilig is om naar het land zelf te vliegen.

Over de reisplannen van Zelensky is, uit veiligheidsoverwegingen, niets bekend. Het is echter aannemelijk dat de president ook voor zijn terugreis gebruik zal maken van de PH-GOV.