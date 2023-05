Indiase piloten op de loop

De opkomst bij sollicitatierondes die Air India houdt om nieuw cockpit- en cabinepersoneel te trekken zijn populairder dan verwacht. Het grote aantal piloten van het recent failliet verklaarde Go First dat zich meldt ligt hieraan ten grondslag.

Vanwege de sterk toegenomen vraag naar vluchten in India komt het faillissement op een opmerkelijk moment. Go First, voorheen bekend als GoAir, stelt zelf dat het genoodzaakt was een faillissement aan te vragen vanwege de slechte kwaliteit van de Pratt & Whitney-motoren van hun Airbus A220-vloot. De Wadia Group, eigenaar van Go First, heeft inmiddels gemeld bezig te zijn met een doorstart van de luchtvaartmaatschappij.

Ondanks deze plannen lijken de piloten van Go First zich er niet door te laten weerhouden om te solliciteren bij de concurrent. De vliegers lijken meer vertrouwen te hebben in Air India dan in hun eigen werkgever waar het gaat om het faciliteren van de verwachte groei van de Indiase luchtvaart de komende jaren.

Air India hield in het Taj Hotel, net buiten Delhi, sollicitatiegesprekken voor nieuw vliegend personeel. Tientallen piloten van Go First stonden daar in de rij in de hoop van baan te kunnen wisselen. Eén piloot stelde zelfs nu wel over te moeten stappen, omdat hij anders niet genoeg vlieguren kan maken om zijn brevet te behouden.

Go First zal haar best moeten doen haar flight crew aan boord te houden, nu er voor Air India veel aangelegen is het weglopende personeel over te nemen. Afgelopen februari plaatste deze luchtvaartmaatschappij een order van 470 Airbus- en Boeing-vliegtuigen, een wereldwijd record. Vandaar dat de airline nu hard op zoek is naar nieuw personeel.