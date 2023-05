Luchtvracht nog steeds in zwaar weer

De hoeveelheid vervoerde luchtvracht in maart 2023 daalde volgens berekeningen van IATA met 7,7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Voor internationale luchtvracht geldt zelfs een afname van 8,1%. De capaciteit ging tegelijkertijd met 9,9% omhoog doordat sinds het einde van de coronacrisis er meer passagiersvliegtuigen vliegen en er dus meer ruimte is voor belly cargo.

De coronacrisis was een goede periode voor vervoerders van luchtvracht. Onder andere de hoeveelheid vervoerde consumentenelektronica, mondneuskapjes en andere beschermingsmiddelen was hoger dan ooit. Om aan die groeiende vraag te voldoen maakte KLM het mogelijk ook in de cabine van passagiersvliegtuigen vracht te vervoeren. Tevens gaf Boeing een half jaar geleden aan dat er steeds meer vrachtvliegtuigen nodig zullen zijn. Het bedrijf stelde dat er de komende twintig jaar bijna duizend nieuwe wide body-vrachtvliegtuigen gebouwd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Vooralsnog zullen de vervoerders van luchtvracht zich eerst moeten richten op het herstel van de vraag. Het dieptepunt lijkt echter wel achter de rug. In februari was de afname 9,4% ten opzichte van een jaar eerder en in zowel december als januari zelfs meer dan 15%. De sterke daling van de laatste maanden zorgde ervoor dat de totale vraag naar luchtvracht nu zelfs onder het niveau van 2019 ligt, dus nog voor de piek van de coronacrisis. IATA-Director General Willie Walsh stelt dat “de meeste indicatoren voor de fundamentele drijfveren van de vraag naar luchtvracht zwak zijn of zwakker worden.” Daarnaast ziet hij wel lichtpuntjes in de afzwakkende inflatie in G7-landen en de maatregelen die overheden nemen om hun economieën minder volatiel te maken.