Lufthansa twijfelt over laatste Airbus A380’s

Lufthansa heeft aangekondigd zes van haar acht Airbus A380’s weer in gebruik te nemen. Over de laatste twee toestellen twijfelt de maatschappij nog.

Carsten Spohr, de CEO van de Lufthansa groep, zegt dat de vraag of de toestellen weer in gebruik worden genomen afhangt van de vertragingen bij Airbus en Boeing. Het bedrijf verwacht in 2025 haar eerste Boeing 777X’s te ontvangen, een jaar later gevolgd door de Airbus A350-1000’s.

Mocht de levering van de nieuwe toestellen extra vertraging oplopen, dan wil Lufthansa ook de laatste twee superjumbo’s weer in gebruik nemen. De maatschappij beslist binnen enkele maanden wat er met de vliegtuigen, die nu nog in het Spaanse Teruel staan, gaat gebeuren.

Volgens Spohr is de knoop nog niet doorgehakt omdat de toestellen in kwestie extra onderhoud nodig hebben voordat ze weer kunnen worden ingezet. Momenteel vindt de maatschappij het nog niet nodig extra te investeren in de A380’s.