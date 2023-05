Wisselende resultaten voor Air France-KLM

Air France-KLM sloot het eerste kwartaal van 2023 af met een verlies van iets meer dan €300 miljoen. Van dat bedrag kwam €181 miljoen verlies voor rekening van de Air France-Groep en €128 miljoen voor de KLM-Groep. In het eerste kwartaal van 2022 haalde KLM nog een positief resultaat van €3 miljoen vanwege de €140 miljoen NOW-steun van de Nederlandse overheid. Deze steun heeft KLM inmiddels volledig terugbetaald en ook de staatsagent is vertrokken.

Qua omzet draaide de KLM-Groep een sterk kwartaal. De totale omzet is met €2,5 miljard beduidend hoger dan de €1,9 miljard van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet van Air France-KLM was met €5,5 miljard ruim 41% hoger dan vorig jaar.

KLM noemt een aantal redenen voor de tegenvallende cijfers. Een bekend verwijt in de luchtvaartwereld zijn hogere kosten voor kerosine, een kaart die ook deze keer gespeeld wordt. Daarnaast was de capaciteit lager vanwege de beperkte beschikbaarheid van personeel bij zowel Schiphol als KLM. Transavia had daarvan de meeste last, doordat zij relatief veel meer lokale passagiers vervoeren dan KLM. Ook de operationele inzetbaarheid van de nieuwe Embraer E190-E2 pakte lager uit dan verwacht. Dit alles leidde tot een capaciteit van 88% ten opzichte van piekjaar 2019. Air France-KLM verwacht dat de capaciteit van de hele groep in het tweede kwartaal toeneemt naar 95% ten opzichte van 2019.

De omzet van het vrachttransport daalde wel ten opzichte van vorig jaar. Doordat tijdens de coronacrisis de vraag naar luchtvracht hoger lag dan normaal, lag het in de verwachting dat de resultaten van een jaar eerder niet geëvenaard konden worden. IATA berekende dat in maart 2023 de vraag naar luchtvracht wereldwijd met 7,7% is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor internationaal vrachttransport, waarmee KLM vooral te maken heeft, bedraagt de daling zelfs 8,1%.

Ondanks de rode cijfers is de klantwaardering een opsteker voor KLM. Dit wordt gemeten door gebruik te maken van de Net Promotor Score. Dit is een score op een schaal van -100 tot + 100 waarin klantwaardering wordt gemeten door klanten de vraag te stellen: “Hoe waarschijnlijk is het dat u ons zult aanbevelen aan een vriend of collega?”. Bij KLM steeg deze score in het eerste kwartaal van 37 naar 45. Een score van boven de 0 is positief en een score van 50 of hoger wordt als excellent gezien.