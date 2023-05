Antonov betwist uitspraken: ‘Valse informatie’

Door de oorlog in Oekraïne is het voor Antonov geen optie de productie in dat land te hervatten. Daarom is de vliegtuigbouwer op zoek naar een alternatief.

Antonov laat weten met meerdere landen om de tafel te zitten teneinde de productie te verplaatsen. Eén van die kandidaten is Brazilië. Volgens CNN Brasil waren vertegenwoordigers van de vliegtuigbouwer op 11 april in het Zuid-Amerikaanse land om de bouw van een productiefaciliteit te bespreken. De grootte van de nieuwe fabriek, die mogelijk in São Paulo of Paraná gebouwd kan worden, zou volgens een bedrijfsplan zeventigduizend vierkante meter kunnen worden. Tevens wordt het complex voorzien van een circa 2,5 kilometer lange landingsbaan. Naar verluidt gaat de investering vijftig miljard dollar (omgerekend iets minder dan vijftig miljard euro) kosten.

Opgeschorte onderhandelingen

De president van Brazilië, Luiz Inacio Lula da Silva Lula, die eerder zowel de Russische invasie als de wapenleveranties aan Oekraïne veroordeelde, zou in een verklaring hebben gezegd dat Antonov de onderhandelingen met Brazilië opschortte, omdat Lula beweert dat Oekraïne oorlog voert en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky geen vredesinitiatief neemt. De vliegtuigbouwer, die al vroeg in de oorlog in Oekraïne haar An-225 vernietigd zag worden, kan zich niet vinden in de uitspraken van Lula.

Antonov ontkent bewering

Antonov doet die af als ‘valse informatie’. De vliegtuigbouwer ‘verklaart officieel voortdurend overleg te voeren met buitenlandse partners uit verschillende landen, waaronder Brazilië, in het kader van de voorzetting van haar activiteiten van producten en diensten op buitenlandse markten. Antonov heeft echter geen gemachtigde vertegenwoordiger in Brazilië en heeft geen advocatenkantoren of andere personen toegang verleend tot de Braziliaanse markt’, reageert zij tegenover CNN Brasil.