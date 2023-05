‘Transvertragia, dat zie je nu weer’

Transavia moest deze meivakantie noodgedwongen al tientallen vluchten annuleren.

Het is niet de eerste keer in haar bestaan dat dit de luchtvaartmaatschappij

overkomt.

Aanvankelijk bestaat de vloot van Transavia uit 45 vliegtuigen. Zeven daarvan zijn

niet inzetbaar wegens zaken als een veiligheidscertificering die langer op zich laat

wachten, technische problemen die langer duren dan verwacht en onverwachte

reparatiewerkzaamheden. De luchtvaartmaatschappij schakelde onlangs twee

nieuwe toestellen in om de tekorten enigszins op te vangen. Het betrof een Boeing

757 van het Spaanse Privilege Style en een Airbus A320 van het Duitse Sundair. Die

eerste schoot Transavia te hulp door vluchten van Amsterdam naar Chania

(Griekenland) en Heraklion uit te voeren. Sindsdien kwam de 757 niet meer in actie

voor de dochtermaatschappij van KLM. Die tweede verzorgde slechts één vlucht van

Amsterdam naar Preveza, eveneens een Griekse stad. Sindsdien vervoerde ook de

A320 geen Transavia-passagiers meer.

Geen reservevliegtuigen

Ondanks de hulp van de twee toestellen die op wet-leasebasis ingezet werden, is het

niet genoeg. Transavia annuleert in mei en juni naar verwachting meer vluchten,

omdat het tekort simpelweg te groot is en er geen opties zijn andere toestellen in te

zetten. Een beroep doen op vliegtuigen van KLM, die in het verleden weleens

vluchten voor haar dochter uitvoerde, zit er voor de luchtvaartmaatschappij dan ook

niet in. Dat dit verschijnsel bij de luchtvaartmaatschappij momenteel optreedt, klinkt

Paul Vaneker, data-analist bij EU-claim, niet onbekend in de oren. ‘Transavia heeft

ervoor gekozen om met nul reserves de meivakantie in te gaan. Tien jaar geleden

deed de maatschappij dat ook. ‘Transvertragia’ werden ze toen genoemd. Als

dominosteentjes vielen de vluchten uit. Dat zie je nu weer’, geeft hij als voorbeeld bij

het Parool.