737 verliest deel winglet tijdens landing | Video

Een Boeing 737-800 van Boliviana de Aviacion maakte afgelopen donderdag lokale tijd een harde landing waardoor een winglet afbrak.

De machine, registratie CP-3151, steeg 8:55 uur lokale tijd op vanuit het Boliviaanse Santa Cruz onderweg naar São Paulo Guarulhos International Airport, Brazilië. Na een vlucht van twee uur en twintig minuten landde de 737 op haar eindbestemming. De landing verdiende echter alles behalve de naam eierlanding, dat wil zeggen dat de landing zo zacht verloopt dat die de associatie met een drie minuten gekookt eitje oproept. Door de harde landing raakte de winglet van de linkervleugel beschadigd. ‘Het vliegtuig werd op het moment van de landing blootgesteld aan hoge trillingen en liep schade op aan zowel de binnen- als de buitenkant, die momenteel aan de hand van een onderzoeksproces worden geëvalueerd’, aldus Boliviana de Aviacion in een verklaring. Tomar en cuenta esta información. pic.twitter.com/LPk8TjAGuq— BoABolivia (@BoABolivia) May 4, 2023

Schade door harde landing

De harde landing werd zowel vanuit binnen als buiten de 737 vastgelegd. Een passagier die aan de linkerkant van het vliegtuig zat, filmde het moment waarop het toestel hard in aanraking kwam met de grond. Het gegil van enkele inzittenden is hoorbaar. Hoe de cabine er vervolgens uitzag bracht de passagier eveneens in beeld. Ook filmde hij de afgebroken winglet, die ervoor moet zorgen dat de wervelweerstand gereduceerd wordt.