Delta over A320-incident: ‘Bee-lieve it or not’

Delta Air Lines zag afgelopen dinsdagochtend een Airbus A320 na aankomst bedolven worden onder een zwerm bijen.

Het toestel, registratie N339NW, arriveerde woensdag op Houston-Bush vanuit Atlanta toen een zwerm bijen het gemunt had op de linker winglet van het toestel. Op sociale media verschenen foto’s van de insecten. ‘Bee-lieve it or not, Delta vlucht 1682 van Houston-Bush naar Atlanta liep vanmiddag vertraging op nadat een vriendelijke groep bijen blijkbaar wilde praten met de vleugel van een van onze vliegtuigen, zonder twijfel om het laatste nieuws te delen over de vliegomstandigheden op de luchthaven’, reageerde een woordvoerder van Delta Air Lines luchtig in een reactie aan CBS News. My flight leaving Houston is delayed because bees have congregated on the tip of one of the wings. They won’t let us board until they remove the bees. But how on earth will this happen? Won’t they leave the wing when we take off? pic.twitter.com/DhodBz0m5n— Anjali Enjeti (she/her) (@AnjaliEnjeti) May 3, 2023

Bijen niet gemakkelijk te verwijderen

Hoewel het voorval nuchter opgepakt werd, leidde het bijenbezoek wel tot problemen. Zolang de zwerm zich op de vleugel van de A320 bevond mochten de gereedstaande passagiers niet boarden. Het inschakelen van een imker bood geen oplossing omdat die het vliegtuig niet mocht aanraken, iemand inschakelen van de ongediertebestrijding was ook al geen optie omdat een vliegtuig volgens de protocollen niet met bestrijdingsmiddelen mag worden bespoten. Het bijenvolkje raakte evenmin onder de indruk toen er uitlaatgassen op werden geblazen. De gezagvoerder zag dan ook geen andere optie dan het vliegtuig van de gate te laten duwen. Dat bracht de diertjes tot andere gedachten: de zwerm vloog op, al is niet bevestigd dat de draaiende motoren een rol speelden bij het vertrek van de bijen.

Het bijenbezoek bracht een forse vertraging met zich mee. De A320 zou aanvankelijk 12:25 uur lokale tijd vertrekken voor haar volgende vlucht naar Atlanta. Echter, de machine steeg vervolgens pas iets na 17:00 uur op. Alhoewel sommige passagiers de reden van de vertraging met humor konden oppakken, reageerden andere zeer geërgerd.