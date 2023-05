KLM breidt vloot uit met drie jaar oud vliegtuig

KLM breidde afgelopen week haar 787-vloot uit. Hoewel het de meest recente Dreamliner is, rolde die niet onlangs uit de fabriek.

De 787, die te boek staat als PH-BKI en ‘Viooltje’ als naam draagt, vertrok donderdag 14:15 uur lokale tijd vanuit de Boeing-fabriek in Everett naar Schiphol. De KL9874 landde na acht uur en drie kwartier op de Oostbaan, de kortste landingsbaan van de luchthaven. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 787 vervolgens naar de KLM-hangar reed. Tot nu toe staat de machine daar nog steeds. Wanneer het toestel haar eerste commerciële vlucht uitvoert, is nog niet bekend.

Na een vlucht van iets minder dan negen uur landde de PH-BKI in Amsterdam © Flightradar24.com

787 niet de jongste

Met de PH-BKI heeft KLM momenteel 22 Dreamliners in dienst. Het toestel dat donderdag op Nederlandse bodem verscheen, is de negende 787-10; de overige zijn 787-9’s. Hoewel de machine zich als laatste bij de 787-vloot voegde, is het niet zo dat die slechts enkele maanden oud is. De PH-BKI bevindt zich inmiddels in haar derde levensjaar. In juli 2020 maakte het toestel de eerste testvlucht en 26 augustus dat jaar de laatste. Vervolgens voerde de Dreamliner afgelopen jaar nog een aantal vluchten uit binnen de Verenigde Staten.

Productie van Dreamliner

De vertraging had te maken met de strenge toezichten van de Federal Aviation Administration (FAA). Diverse problemen in de productie kwamen afgelopen jaren aan het licht waardoor de levering van de Dreamliners stilgelegd werd. In 2021 meldde de Amerikaanse vliegtuigbouwer dat sommige onderdelen in de afgelopen jaren ondeugdelijk geproduceerd waren. Enkele titaniumonderdelen zouden zwakker zijn dan gewenst. In 2022 hervatte Boeing de leveringen van de 787’s, maar in datzelfde jaar werden waterlekkages geconstateerd. In maart dit jaar keurde de FAA de oplossing van dit probleem goed waardoor de leveringen opnieuw voortgezet konden worden. KLM ontving door dit alles aanzienlijk later dan gepland haar negende 787-10. Dit vliegtuig is volgens Simple Flying uitgerust met een cabine-indeling dan de overige machines van dit type waarmee KLM vliegt. De premium economy-cabine ontbreekt bij de PH-BKI. De mogelijkheid bestaat dat die in een later stadium alsnog toegevoegd wordt.