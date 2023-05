Passagier gedraagt zich in 737 op ‘vreselijke manier’

Een Boeing 737-800 van Jet2 maakte afgelopen dinsdag een ongeplande landing omdat een passagier tijdens de vlucht zich van zijn slechtste kant liet zien.

Het toestel was vanuit Glasgow op weg naar Dalaman (Turkije). De 737, registratie G-JZBF, vertrok 15:00 uur lokale tijd uit de Schotse stad. Na iets meer dan drie uur te hebben gevlogen passeerde de machine Sofia (Bulgarije). Vlak daarna maakte het vliegtuig een lus om vervolgens op te lijnen voor de landingsbaan van de luchthaven aldaar. Daar zette de machine circa drie uur en dertig minuten na take-off voortijdig de wielen op de grond.

Opstandige passagier leidde ertoe dat een 737 van Jet2 een ongeplande landing moest maken © Flightradar24.com

Ongewenst gedrag

Aanleiding voor de ongeplande landing was dat een passagier, die geïdentificeerd werd als een 29-jarige reiziger, zich ‘op zo’n vreselijke manier’ opstelde dat de bemanning geen andere uitweg zag dan een tussenstop te maken. Gedurende de vlucht zou de persoon eigen alcohol hebben geconsumeerd wat op Jet2-vluchten verboden is. Als gevolg hiervan werd hij zowel fysiek als verbaal agressief tegenover het cabinepersoneel. ‘Helaas gedraagt een kleine minderheid zich op een afschuwelijke manier en onze boodschap aan hen is duidelijk: er kleven flinke consequenties aan storend gedrag van passagiers en we zullen niet aarzelen actie te ondernemen om dit uit te roeien’, aldus Phil Ward, directeur van Jet2, in een verklaring die in handen is van Simple Flying.

Passagier van boord gehaald

Medereizigers hebben in samenwerking met de cabine crew de passagier onder controle gekregen. Op het vliegveld van Sofia haalde de politie de desbetreffende persoon van boord. Jet2 laat weten dat de kosten die de ongeplande landing met zich meebracht op diegene verhaald worden en dat hij een vliegverbod van de luchtvaartmaatschappij opgelegd krijgt. Dat moest laatste deed Jet2 al vaker bij andere zich misdragende passagiers. Uiteindelijk hervatten de 737-piloten de vlucht om 22:00 uur alsnog naar Dalaman (Turkije). De terugvlucht naar Glasgow vertrok twee uur en een kwartier later dan gepland.