EasyJet komt met nieuw initiatief op Schiphol

easyJet begint vanaf vandaag met een nieuwe service op Schiphol: de ‘Twilight’ bag drop. Met deze gratis service kunnen reizigers die een vroege ochtendvlucht hebben geboekt al de avond van tevoren hun bagage afgeven. Op die manier kunnen zij tijd besparen in de ochtend en gelijk doorlopen naar security bij aankomst op het vliegveld.

Vanaf vandaag kunnen passagiers van easyJet hun bagage eerder inleveren. Dit is mogelijk tussen 19:00 uur en 20:30 uur voor alle easyJet-vluchten die vóór 8.00 uur ’s ochtends op de volgende dag vertrekken. In het geval van de budgetmaatschappij betreft dit ca. 22% procent van alle vluchten vanaf Schiphol. Passagiers kunnen niet eerder dan 12 uur voor hun vlucht gebruikmaken van de bag drop service.

easyJet gaat de service eerst als test aanbieden van 8 mei tot 11 juni. Als dit naar wens verloopt, zal de luchtvaartmaatschappij de service tijdens het gehele zomerseizoen aanbieden. Eerder gebeurde dit al op de vliegvelden van Manchester, Bristol, Edinburgh, Berlijn en Londen Gatwick.

William Vet, country manager van easyJet Nederland, is enthousiast: “Ik ben heel tevreden dat de meivakantie goed verlopen is. We hebben dit jaar extra geïnvesteerd in operationele veerkracht en daarom zien we ook de rest van de zomer met vertrouwen tegemoet. Het blijft natuurlijk wel druk en de introductie van deze dienst helpt hopelijk om reizigers het zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken op het vliegveld. Met de introductie van deze service verwachten we dat mensen met een vroege ochtendvlucht ontspannen en vlot bij de gate kunnen aankomen.”