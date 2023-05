GKN Fokker investeert flink

GKN Fokker, de Nederlandse producent van vliegtuigonderdelen, heeft een nieuw technologiecentrum geopend in Hoogeveen. Hier werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van betere en duurzamere producten.

In de hal van tweeduizend vierkante meter zien binnenkort de nieuwe producten van GKN Fokker het levenslicht. Arnt Offringa komt aan het hoofd te staan van de faciliteit waarin het bedrijf miljoenen investeerde. ‘Het heeft een tijdje geduurd, maar dan heb je ook wat. We willen hier sterke en lichte onderdelen maken. Denk bijvoorbeeld aan vleugels of een roer van een vliegtuig. We gebruiken daar thermoplastische kunststof composieten voor’, zegt Offringa bij RTV Drenthe.

Voorsprong wereldwijd

Deze lichte thermoplastische kunststofcomposieten zijn voor GKN Fokker erg belangrijk. De makkelijk te vervormen kunststoffen zet het bedrijf voor veel onderdelen in. Het nieuwe technologiecentrum moet ervoor zorgen dat de concurrerende positie die het bedrijf op dit gebied verworven heeft, behouden blijft. GKN Fokker investeerde dan ook een substantiële som in onder andere nieuwe machines. Deze vormen in meerdere opzichten een vooruitgang, merkt Offringa op. ‘Tot wel tachtig procent efficiënter en energiezuiniger.’

Tachtig miljoen

Het nieuwe technologiecentrum van Fokker maakt deel uit van een groot moderniseringsplan. Het bedrijf zet stevig in op duurzame luchtvaarttechnieken. Hier is dan de komende jaren in totaal tachtig miljoen euro voor beschikbaar. Behalve in de faciliteit in Hoogeveen zal ook geïnvesteerd worden in de activiteiten van het bedrijf elders in Nederland. Het gaat dan voornamelijk over de locatie in Papendrecht. De fabrieken in Helmond en Hoogerheide gaan sluiten.