Pools vliegtuig in problemen door Russen

De piloot van een Pools patrouillevliegtuig verloor afgelopen vrijdag voor korte tijd de controle over het toestel. Dit gebeurde nadat het boven de Zwarte Zee door een Russisch gevechtsvliegtuig werd onderschept, meldde het Poolse ministerie van Defensie zondag in een verklaring.

De Poolse Let 1410 Turbolet was in de lucht bezig met een missie in het kader van het Europese grensagentschap Frontex dat de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt. Deze missie werd op dat moment geleid door Roemeense eenheden. De Russen maakten volgens de Polen zonder eerst radiocontact te maken “agressieve en gevaarlijke manoeuvres”. Daarbij zou de Russische straaljager op een afstand van slechts vijf meter voor de neus van het Poolse vliegtuig langs zijn gevlogen.

De bemanning van het Poolse toestel kon ondanks hevige turbulentie het vliegtuig in Roemenië veilig aan de grond te zetten. Een woordvoerder van de Roemeense strijdkrachten noemt het incident “opnieuw een bewijs van provocatie door de Russen in de Zwarte Zee”.

Niets nieuws

Confrontaties met Russische vliegtuigen aan de oostgrenzen van het EU- en NAVO-gebied zijn niet nieuw. De afgelopen tijd lijken ze wel weer iets vaker voor te komen. In maart kwamen een Amerikaanse drone en een Russisch vliegtuig in botsing boven de Zwarte Zee. De drone stortte neer. De landen geven elkaar daarvan de schuld. In diezelfde maand stuurden de Russen een straaljager van het type su-35 de lucht in om twee Amerikaanse B-52-bommenwerpers buiten het luchtruim te houden. Eind vorige maand werden drie Russische militaire vliegtuigen die zonder transpondersignalen vlogen onderschept boven de Oostzee in het kader van NATO Air Policing.