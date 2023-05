Biden grijpt in bij luchtvaartmaatschappijen

De Amerikaanse president Biden kondigde maandag een reeks ingrijpende plannen voor de luchtvaartsector aan.

De Amerikaanse regering is bezig met een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat luchtvaartmaatschappijen aan een financiële compensatie aan passagiers moeten betalen wanneer hun vlucht lange tijd vertraagd is en die vertraging aan de airline te wijten is. Ook moeten maatschappijen in dergelijke gevallen maaltijden, hotels, taxi’s en eventuele extra kosten bij het herboeken op zich nemen, als het aan de regering ligt. Dergelijke compensaties komen bovenop de eventuele terugbetaling van het vliegticket. Het wetsvoorstel, waar nog aan wordt gewerkt, vertoont sterke gelijkenissen met het compensatiesysteem zoals dat binnen de Europese Unie geldt.