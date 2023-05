Emirates haalt Boeing 747 terug

Emirates SkyCargo brengt twee Boeing 747-400F’s terug in de vluchtoperatie.

Met de vlootuitbreiding wil de vrachttak van Emirates op korte termijn zijn capaciteit vergroten. Momenteel beschikt het bedrijf over elf Boeing 777’s. Het is nog onduidelijk om welke twee toestellen het precies gaat, maar de Jumbo’s worden voor een lange periode geleased en zullen vliegen tussen Dubai, Chicago en Hongkong.

Het is een kleine zes jaar geleden dat de maatschappij voor het laatst met de 747 vloog. Jarenlang werd er ingezet op een vloot die uitsluitend uit Boeing 777’s bestaat, maar volgens VP Nabil Sultan is dat waarschijnlijk niet genoeg: ‘Hoewel de huidige marktvolatiliteit anderen doet aarzelen, gaat Emirates SkyCargo op volle kracht vooruit met onze plannen. De twee 747F’s die we hebben geleased geven ons meteen meer capaciteit, terwijl we wachten op de leveringen van vijf nieuwe 777F’s in 2024 en 2025.’ Daarnaast komen er nog tien passagiers-777’s bij, die de komende vijf jaar worden omgebouwd tot vrachtvliegtuigen. ‘We denken echter dat we er zelfs met al die extra vliegtuigen nog niet zijn.’