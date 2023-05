Flamingo’s bedreigen Indiase luchtvaart

De Indiase luchtvaartindustrie zit in de lift. Kort na elkaar kondigden de luchtvaartmaatschappijen van het land verschillende grote orders aan. Een opvallende vijand bedreigt nu echter de toekomst van het binnenlandse vliegverkeer: de flamingo.

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, de thuisluchthaven van Air India, verwerkte vorig jaar meer dan 50 miljoen passagiers. Om deze overvolle luchthaven te ontlasten is men sinds 2018 bezig met het bouwen van een nieuwe luchthaven in de stad. Navi Mumbai International Airport moet eind 2024 operationeel zijn om in eerste instantie 20 miljoen passagiers per jaar te verwerken. Na de voltooiing in 2032 zal de capaciteit van de luchthaven naar verwachting 90 miljoen passagiers per jaar bereiken.

Luchtvaartexperts wijzen nu op een opvallend veiligheidsrisico voor het project: bird strikes. Er bevinden zich twee grote vogelreservaten in de buurt van Navi Mumbai International Airport die het startpunt en de voederplaats vormen voor verschillende soorten trekvogels. Vooral de grote populatie flamingo’s in de buurt is een bron van zorgen.

In het midden van het vogelreservaat

Experts beschouwen de locatie van de nieuwe luchthaven al langere tijd als ‘zeer gevaarlijk’ beschouwd, vooral vanwege mogelijke botsingen met de grote vogels: ‘De flamingo’s zullen een ravage aanrichten rond Navi Mumbai.’

Ook vanuit een andere hoek wordt kritiek geleverd. Zo toont milieuvereniging Nat Connect zich bezorgd: ‘Trekvogels hebben een hoge mate van loyaliteit aan hun locatie.’ Daarom moeten de wetlands worden bewaard, zodat de vogels zich niet in het luchthavengebied wagen. Zo’n 1160 hectare mangrovebossen wordt gekapt en drooggelegd voor de aanleg van de luchthaven. Vooralsnog blijft de aanleg van het vliegveld echter gestaag doorgaan. Een oplossing voor het probleem lijkt nog niet aanstaande.