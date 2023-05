Discussie bij Biman Bangladesh over Airbus A350

Biman Bangladesh Airlines staat op het punt tien Airbus A350’s te bestellen. Enkele medewerkers van de maatschappij zijn het niet eens met deze beslissing.

De Bengalese minister van Burgerluchtvaart gaf in maart aan dat er plannen zijn om vliegtuigen van Airbus te kopen om de vloot van Biman Bangladesh uit te breiden. In mei werd vervolgens gesproken over het aanschaffen van twee Airbus A350F’s. Een bestuurder van de staatsmaatschappij vertelde dat de regering met de bestelling de relaties met Groot-Brittannië en Frankrijk willen versterken. Nu is bekend geworden dat er naast twee vrachtvliegtuigen ook acht A350’s in passagiersconfiguratie worden besteld.

Veel medewerkers van de airline zetten daarentegen vraagtekens bij de beslissing. Volgens hen zou het een opmerkelijke bestelling zijn, omdat de vloot van Biman Bangladesh hoofdzakelijk uit Boeing-vliegtuigen bestaat. Een werknemer wees er bijvoorbeeld op dat er hoge kosten ontstaan als de maatschappij ook een Airbus-vloot opbouwt. Veel van de vliegtuigen zouden weinig worden gebruikt vanwege een pilotentekort. Biman heeft ook schulden bij kerosineleveranciers. Tot slot gebruikt de airline momenteel maar een fractie van haar vrachtcapaciteit, waardoor door de twee A350F’s overbodig zijn.

Vloot

Inmiddels is er al een overeenkomst getekend tussen Bangladesh en Groot-Brittannië, waarin staat dat het Zuid-Aziatische land Britse leningen ontvangt voor de aankoop van Airbus-vliegtuigen. De vloot van Biman zal in de toekomst bestaan uit twee Airbus A350F’s, acht passagiers A350’s, zes Boeing 737-800’s, vier 777-300ER’s, vier 787-8’s en twee 787-9’s en vier Dash 8-400 turboprops.