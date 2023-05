KLM krijgt concurrentie op route vanaf Schiphol

Air India voert vanaf medio juni vluchten uit tussen Delhi en Schiphol. Daarmee krijgt KLM een concurrent op deze route erbij.

De vluchten worden uitgevoerd op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Iedere vlucht vertrekt om 13:10 uur lokale tijd vanuit de Indiase stad. De Boeing 787, het vliegtuig dat Air India op deze route inzet, landt 18:35 uur op het grootste vliegveld van Nederland. De terugvlucht vangt 20:45 uur aan. Het toestel arriveert 7:55 uur weer op de luchthaven van Delhi. Amsterdam is de vierde Europese bestemming waar de luchtvaartmaatschappij vanuit Delhi naartoe vliegt. #FlyAI: Say hello to Amsterdam as Air India becomes the only Indian airline to launch its newest non-stop route from Delhi to Amsterdam.



Bookings now open.



Flights take-off 11th June 2023.

#NonStopFlights #NonStopExperiences #DELAMS pic.twitter.com/Xq9r6EQv6f— Air India (@airindiain) May 8, 2023

Uitbreiding netwerk Air India

Kopenhagen, Milaan en Wenen gingen Schiphol voor. Naast deze vluchten verbindt Air India andere Europese steden met steden elders in India. ‘Met de introductie van deze nieuwe non-stop vlucht naar Amsterdam voegt Air India verdere breedte toe aan ons lange afstandsnetwerk en meer opties voor onze klanten. Samen met de drie andere Europese routes die in de afgelopen maanden zijn gestart, en andere die nog komen, ondersteunt dit onze doelstelling om van Delhi een belangrijke internationale hub te maken’, zegt Campbell Wilson, Chief Executive Officer van Air India, tegen Simple Flying. Met de komst van Air India is er weer een Indiase luchtvaartmaatschappij op Schiphol te zien. Voorheen was dat Jet Airways, maar die werd in 2019 failliet verklaard.

Concurrent voor KLM

KLM ziet door de lancering een eind komen aan het monopolie op die route. De luchtvaartmaatschappij vliegt momenteel iedere dag tussen Schiphol en Delhi. De KL871 vertrekt 14:10 uur vanuit Nederland op weg naar de Indiase stad. De terugvlucht verlaat Delhi 3:55 uur lokale tijd en landt 10:00 uur in Nederland. Net zoals Air India zet KLM op deze route een 787(-10) in, het type toestel waarvan de maatschappij vorige week haar negende ontving.