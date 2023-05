Oplossing krimp Schiphol? ‘Daarop afstemmen’

Voorlopig hoeft Schiphol nog niet te krimpen, maar als dat wel het geval is, kan dat gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van luchtvaartmaatschappijen.

Het kabinet besloot afgelopen zomer dat Schiphol haar vluchten de komende jaren moet reduceren naar 440.000 per jaar. Luchtvaartmaatschappijen lieten het er niet bij zitten en spanden een rechtszaak aan. Die werd gewonnen waardoor vooralsnog een krimp van tafel is. Indien de reductie in een later stadium zich voortzet, heeft dat gevolgen voor de consument en het netwerk. ‘Het kan voor hen betekenen dat zij een hogere prijs gaan betalen, want de luchtvaartmaatschappijen zullen alleen nog maar op die bestemmingen vliegen die voor hen het meest winstgevend zijn’, legt econoom Dennis Prak bij WNL. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, zegt dat dit ‘honderd op honderden’ euro’s extra gaat kosten, omdat maatschappijen inkomsten moeten genereren om verder te kunnen investeren in duurzaamheid.

Andere bedrijfsvoering

Daar zijn zij reeds mee bezig. KLM vernieuwde onder meer haar vloot door de afgelopen jaren meerdere Dreamliners naar Schiphol te halen. Tevens ging de luchtvaartmaatschappij in zee met Airbus waardoor zij en haar dochter Transavia de komende jaren met de A320-familie gaan vliegen. Die vervangen de huidige Boeing 737-machines. Naast de vlootvernieuwing zijn er meer mogelijkheden om duurzamer te opereren. Het gaat dan over hoe en wanneer luchtvaartmaatschappijen hun vluchten uitvoeren. ‘Daarmee kunnen wij aan de ene kant veel beter voorspellen wanneer een bepaalde vraag naar een ticket hoog of laag is. Aan de andere kant dus ook de bedrijfsvoering van een airline daarop afstemmen. Zo kunnen wij er veel nauwkeurig voor zorgen dat wij niet met lege stoelen rondvliegen’, vult Prak aan.