Ryanair bestelt honderden vliegtuigen bij Boeing

Ryanair plaatste dinsdag officieel een bestelling bij Boeing voor 150 737 MAX-jets met een optie voor nog eens 150 toestellen.

De order bestaat volledig uit Boeing 737 MAX 10-machines, de grootste versie van de 737 MAX. Naar verwachting worden de vliegtuigen tussen 2027 en 2033 geleverd. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de komst van de 737 MAX 10 tot 10 duizend nieuwe banen kan creëren in de cockpit, cabine en onderhoudshangars. Daarnaast wil Ryanair met behulp van de nieuwe vliegtuigen het aantal vervoerde passagiers verhogen van 168 miljoen in het afgelopen jaar naar 300 miljoen in 2034.

‘Ryanair is verheugd de recordbestelling bij Boeing te ondertekenen. De nieuwe, zuinige vliegtuigen bieden 21% meer stoelen, verbruiken 20% minder brandstof en zijn 50% stiller dan onze 737NG’s’, aldus Michael O’Leary, Ryanair-CEO. De helft van de bestelde vliegtuigen moet een deel van de verouderde 737NG’s gaan vervangen. De topman grapte dat het met het nieuwe type lastig gaat worden om een korte afhandelingstijd van 25 minuten te behalen. De MAX 10 biedt namelijk plek aan maar liefst 228 passagiers.

Kritiek

O’Leary staat inmiddels bekend om zijn felle uitspraken over overheden, luchthavens, airlines, maar ook Boeing. In mei 2022 ergerde hij zich onder andere aan de late leveringen van de 737 8-200: ‘Ik kan begrijpen waarom er verschillende uitdagingen zijn bij de productie van nieuwe vliegtuigen, maar bij de vliegtuigen die je twee jaar geleden al gebouwd hebt hoef je er alleen maar brandstof in te doen en ze naar f***ing Dublin te vliegen.’

Enkele maanden later gaf de Ryanair-topman aan nog steeds een bestelling voor de MAX 10 te overwegen, maar dat Boeing nog geen goed prijsaanbod op tafel had gelegd. Ook is er nog veel onzekerheid omtrent de certificering van het toestel. Boeing is van plan in 2023 te starten met testvluchten voor FAA-certificering en hoopt het eerste exemplaar in 2024 te leveren.