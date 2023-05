President Tsjechië: ‘Oekraïne mag onze straaljagers’

Petr Pavel, de president van Tsjechië, overweegt enkele Aero L-159 straaljagers aan Oekraïne te geven. Om hoeveel toestellen het precies gaat is onbekend.

Eerder stuurden Polen en Slowakije al straaljagers, MIG-29’s, naar Oekraïne. Het land heeft meermaals al gevraagd om westerse toestellen, specifiek F-16’s. Alhoewel diverse landen, waaronder Nederland, voor een dergelijke donatie openstaan, zijn er nog geen afspraken over gemaakt. Een van de bezwaren is dat het erg tijdrovend is om technici en vliegers te trainen op de F-16, een type waar de Oekraïense luchtmacht niet mee bekend is.

De Aero L-159 is een subsonische straaljager die eind jaren ‘90 in Tsjechië werd ontwikkeld. In totaal zijn er 72 exemplaren van de L-159 geproduceerd. De Tsjechische luchtmacht beschikt nog over grofweg twintig exemplaren.

De L-159 is primair ontwikkeld om grondtroepen te kunnen voorzien van luchtsteun. Daarnaast is het toestel bij diverse luchtmachten in gebruik als trainingsvliegtuig.