Problemen KLM Embraer E2-vloot houden aan

Een groot deel van de Embraer E2-vloot van KLM Cityhopper staat nog altijd aan de grond. Een oplossing voor de problemen lijkt nog niet in zicht.

KLM Cityhopper beschikt inmiddels over vijftien Embraer 195-E2’s. Daarvan staan er vijf tijdelijk geparkeerd. Verder staan er nog drie toestellen in onderhoud, waardoor ruim de helft van de E2-vloot aan de grond staat. Dit is grotendeels te danken aan aanhoudende problemen met de motoren van het vliegtuigtype.

Tegenover Up in the Sky liet KLM eerder al weten dat de inzetbaarheid van de E195-E2 inderdaad ‘nog niet optimaal’ is. ‘De fabrikant van de Geared Turbo Fan (GTF)-motoren, Pratt & Whitney, zette een grote stap met een duurzame, zuinige en stille motor. Echter kent deze motor performance-problemen die terug te vinden zijn op alle platforms die met deze motoren opereren, wereldwijd. De performance-problemen hebben geen invloed op de vliegveiligheid, maar wel op inzetbaarheid van de vloot. De fabrikant is druk bezig met het zoeken naar een oplossing voor het probleem, maar heeft die tot op heden niet gevonden.

Onregelmatig

Ook Regional Jet Center, het bedrijf dat het onderhoud uitvoert voor KLM Cityhopper, doet er alles aan om het grootste deel van de vloot operationeel te houden. Maar de motorproblemen komen erg onregelmatig voor, waardoor onderhoud lastig kan worden ingepland of voorspeld. Zo kan het op de eerste vlucht na de reparatie al weer misgaan, maar duurt het soms ook enkele dagen tot weken voordat er een motorprobleem wordt gemeld.

Andere problemen

Los van de motorproblemen en het reguliere onderhoud doen zich soms ook nog andere complicaties voor. Zo keerde woensdag een Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper terug naar Schiphol nadat er boven Duitsland een technisch probleem werd geconstateerd. Wat er precies wat er aan de hand was is onduidelijk, wel is zeker dat het niet om de motoren ging.