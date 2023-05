Ryanair krijgt gelijk in zaak over Lufthansa-steun

Het Europees Hof voor Justitie bepaalde woensdag dat de coronasteun aan het Lufthansa onterecht is toegekend door fouten van de Europese Commissie.

Ryanair spande in 2020, samen met Condor, een rechtszaak aan omdat ze de steun aan Lufthansa oneerlijk en ‘illegaal’ vonden. De Ierse maatschappij snapte niet hoe Lufthansa ruim 11 miljard aan steun kon vragen aan verschillende overheden, terwijl de meeste maatschappijen het alleen met steunregelingen voor salarissen konden redden. Michael O’Leary, Ryanair-CEO, noemde de Duitse airline zelfs een ‘crack-cocaïnejunkie’ en ‘subsidiejunkie‘.

Na onderzoek is gebleken dat de staatssteun van de Duitse overheid aan Lufthansa à 6 miljard euro inderdaad niet volgens de juiste procedure is verleend. De Europese Commissie heeft fouten gemaakt en onterecht groen licht gegeven voor de inmiddels terugbetaalde steun. De Commissie moet nu opnieuw kijken of Lufthansa het geld niet had kunnen lenen bij de bank of een andere instantie. Als dit het geval is, wordt de steun afgekeurd en kunnen daaraan grote gevolgen vastzitten.

Concurrentie

Ryanair is in elk geval blij met de uitspraak. Op deze manier kan er volgens de maatschappij eerlijk geconcurreerd worden. Ryanair verdacht naast Lufthansa ook SAS en Air France van het ontvangen van ‘illegale’ staatssteun en spande ook daarvoor een rechtszaak aan, maar verloor die in 2021.